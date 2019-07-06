06.07.2019 17:26
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Şanlıurfa'daki cinayetin şüphelileri 1,5 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce tarlada silahla vurulmuş olarak bulunan Mehmet Emin Sevilmiş'i öldürdükleri iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yaklaşık 1,5 yıl önce tarlada silahla vurulmuş olarak bulunan Mehmet Emin Sevilmiş'i öldürdükleri iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mehmet Emin Sevilmiş'in, yaklaşık 1,5 yıl önce, ilçe kırsalındaki Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir tarlada ölü olarak bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, F.G, M.S, V.S, S.B. ve G.A'yı gözaltına aldı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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