Şanlıurfa'daki fabrika yangını 2 saat sonra söndürüldü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki polyester fabrikasında çıkan yangın 2 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü. Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesindeki bir polyester fabrikasında çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrikada bulunan yaklaşık 80 ton polyesterin küle döndüğü yangında can kaybı yada yaralanan olmadığı öğrenildi.Soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
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Kaynak: İHA