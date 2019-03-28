Şanlıurfa'daki fabrika yangını 2 saat sonra söndürüldü

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'daki fabrika yangını 2 saat sonra söndürüldüŞANLIURFA - Şanlıurfa'daki polyester fabrikasında çıkan yangın 2 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü. Şanlıurfa 1'inci Organize Sanayi Bölgesindeki bir polyester fabrikasında çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrikada bulunan yaklaşık 80 ton polyesterin küle döndüğü yangında can kaybı yada yaralanan olmadığı öğrenildi.Soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.