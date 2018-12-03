Şanlıurfa'daki Fetö/pdy Davası

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:50



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:50

Şanlıurfa'da 4 iş adamının tutuklu yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davanın duruşması görüldü.Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Mehmet Cemal Tüysüz, Seyfettin Yılmaz. Şeyhmus Çalışkan ve Akif Bağcı, avukatları ve yakınları katıldı.Bazı tanıkların dinlenildiği duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.Savcı, mütalaasında sanıkların, terör örgütünün kentteki yöneticileri arasında bulunduklarının tanık beyanları, sosyal medya hesapları, banka, şirket ve hesap bilgileriyle anlaşıldığı ve suçlarının sabit olduğu gerekçesiyle ilgili kanun uyarınca cezalandırılmalarını talep etti.Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.