Şanlıurfa'daki Fetö/pdy Davası

FETÖ/PDY'nin Şanlıurfa
'daki çatı yapılanması soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında eski Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim İletmiş'in de yer aldığı 5 iş adamının yargılanmasına devam edildi.
Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan
Salonu'nda görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kamu kurumlarını zarara uğratmak" suçlarını işledikleri iddia edilen tutuklu sanıklar İbrahim İletmiş, Cumali Güneş, Mehmet Ali Dağyutan, Murat İmamoğlu
ve Mehmet Durmaz
, avukatları ve yakınları katıldı.
Daha önce dinlenmeyen tanıkların ifadeleriyle başlayan duruşmada savcı, esasa ilişkin mütalaasında, örgütün kentteki üst düzey yöneticileri arasında sanıkların olduğunun, tanık beyanları, sosyal medya hesapları, banka, şirket ve hesap bilgileriyle anlaşıldığını belirterek yapılan incelemelerle suçları sabit olduğu anlaşılan sanıkların, ilgili ceza kanunları kapsamında cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını yapabilmeleri için tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Şanlıurfa
04 Aralık 2018 Salı 16:44