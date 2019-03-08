Şanlıurfa'daki Fetö/pdy Davası

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Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "il imamı" olduğu iddia edilen Osman Nuri Karabaş'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü.Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Karabaş ile avukatları katıldı.Karabaş, savunmasında, terör örgütünün il imamı olmadığını öne sürdü.FETÖ okulundaki görevinden istifa ettiğini savunan Karabaş, tahliye talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, Karabaş'ın tutukluluğunun devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.