Şanlıurfa'daki fırtınada zarar gören seracılar destek bekliyor

Şanlıurfa
'da meydana gelen fırtınada zarar gören seracılar, zararlarının karşılanması için destek bekliyor.
Seracılardan Halil Metin
, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 bin liraya mal ettiği serasında salatalık yetiştirdiğini söyledi.
Kent merkezi ve ilçelerde 9-10 Haziran tarihlerinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda seranın zarar gördüğünü belirten Metin, "Fırtına nedeniyle benim seramda da büyük hasar oluştu. Devletimizden bize destek vermesini istiyoruz. Çünkü sadece benim seramda değil, bölgedeki birçok serada zarar meydana geldi." dedi.
Metin, seradaki bitkilerin yeni mahsul vermeye başladığını ancak destek verilmesi durumunda serasını tamir edebileceğini ifade etti.
Üreticilerden Mehmet Akbayır
da seralar sayesinde vatandaşların erken dönemde sebzeye ulaşabildiğini belirtti.
Fırtınadan bitkilerin de olumsuz etkilendiğini anlatan Akbayır, "Seralar zarar görünce bitkiler sıcaklardan etkilendi. Devletimizden seralarımızı tamir etmek için bize sahip çıkmasını talep ediyoruz." diye konuştu.
Kaynak: AAHalil Metin
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