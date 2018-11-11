- Şanlıurfa
'daki kavgada ölenler Gaziantep
'e getirildi
GAZİANTEP - Şanlıurfa'da iki komşu aile arasında dün çıkan kavgada ölen 2 kişi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Haliliye
ilçesine bağlı İkiağız Mahallesi'nde iki komşu aile arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi ölmüş 5 kişide yaralanmıştı. Kavgada ölen köy korucusu İbrahim Bakış ve Güvenlik Korucusu İbrahim Bağış'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılan otopsilerin ardından cenazeler, üzere ailelerine teslim edildi.
Adli Tıp,Gaziantep,Şanlıurfa
11 Kasım 2018 Pazar 14:18