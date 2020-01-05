Haberler » 3. Sayfa » Şanlıurfa'daki kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Haberler

Şanlıurfa'daki kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

05.01.2020 17:33 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:38 Şanlıurfa'daki kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
'nın Suruç ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Halil Ç.'nin kullandığı 63 FB 472 plakalı yolcu minibüsü ile Fevzi A.'nın kullandığı 63 AAY 346 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Meliha Akaltun, Melek A., Kerem A., Fevzi A., Merve A., Ali Ö., Osman Ö., Semra Ç., Remzi K., Halil C., Yaşar Y., Mübarek Ş., Ekrem D. ve Asiye Demir yaralandı. Ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Meliha Akaltun ve Asiye Demir hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan yaralılardan Semra Çelik ve Melek Akaltun da kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, yaralı olan 10 kişinin tedavisine ise devam ediliyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:13   İran krizi: Karayip'te tatil yapan İngiltere Başbakanı Jonhson'a 'sessizlik' eleştirisi - Haberler
19:02   Alaplı'da soba zehirlenmesi: 1 ölü - Haberler
19:02   TEM Otoyolu Çavuşbaşı Mevkiinde bir araçta yangın çıktı. - Haberler
19:00   10 dolar gönderenle çıplak pozlarını paylaşıyor! Bu yöntemi neden uyguladığını öğrenenler şaştı kaldı - Haberler
19:00   Seyir halinde alev alan otomobile ilk müdahaleyi vatandaş yaptı - Haberler
18:56   Samsun'da alev alev ev yangını - Haberler
18:49   Hamaney'in danışmanı Hüseyin Dehgnan: İran'ın ABD'ye yanıtı askeri olcak - Haberler
17:54   AB, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti - Haberler
17:45   Son Dakika: ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin oylama Irak Meclisi'nde kabul edildi - Haberler
17:29   Irak Başbakanı Abdulmehdi: Kasım Süleymani bana bir mesaj taşırken öldürüldü - Haberler
5.01.2020 19:17:46