Şanlıurfa'daki Kızılkoyun Nekropolü ışıklandırıldı

ŞANLIURFA'da, tarihi kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü, ışıklandırıldı. Yapılan ışıklandırma ile mağaraların turizme kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

'Kızılkoyun Projesi' kapsamında, Haleplibahçe ile Tılfındır mahallelerinde 2'nci ve 3'üncü derece sit alanı olan, 40 dönümde ortaya çıkan mağaraların turizme kazandırılması için 389 ev ile yapının kamulaştırılarak, yıkımı yapıldı. Proje kapsamında, Roma dönemine ait 71 kaya mezarı bulundu. Şehrin en önemli tarihi ve turistik merkezleri arasında yer alan Balıklıgöl yakınlarındaki Kızılkoyun Nekropolü, yapılan çalışmaların ardından ışıklarla da aydınlatıldı. Yetkililer, mağaraların turizme kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.