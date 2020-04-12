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Şanlıurfa'daki Kızılkoyun Nekropolü ışıklandırıldı

Şanlıurfa'daki Kızılkoyun Nekropolü ışıklandırıldıŞANLIURFA'da, tarihi kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü, ışıklandırıldı.

12.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:38
Şanlıurfa 'daki Kızılkoyun Nekropolü ışıklandırıldı
ŞANLIURFA'da, tarihi kaya mezarlarının bulunduğu Kızılkoyun Nekropolü, ışıklandırıldı. Yapılan ışıklandırma ile mağaraların turizme kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.
'Kızılkoyun Projesi' kapsamında, Haleplibahçe ile Tılfındır mahallelerinde 2'nci ve 3'üncü derece sit alanı olan, 40 dönümde ortaya çıkan mağaraların turizme kazandırılması için 389 ev ile yapının kamulaştırılarak, yıkımı yapıldı. Proje kapsamında, Roma dönemine ait 71 kaya mezarı bulundu. Şehrin en önemli tarihi ve turistik merkezleri arasında yer alan Balıklıgöl yakınlarındaki Kızılkoyun Nekropolü, yapılan çalışmaların ardından ışıklarla da aydınlatıldı. Yetkililer, mağaraların turizme kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Şanlıurfa’daki Kızılkoyun Nekropolü ışıklandırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel
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