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Şanlıurfa'daki örgütlü yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da örgütlü şekilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

27.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:28 Şanlıurfa'daki örgütlü yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı
'da örgütlü şekilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde örgütlü şekilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden biri ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, diğer zanlılar ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 16 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Aralık'ta, örgütlü şekilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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