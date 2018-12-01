Şanlıurfa'daki PKK Operasyonunda 8 Şüphelinin Gözaltı Süresi Uzatıldı

Şanlıurfa
'da terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 8'inin ek gözaltı süresi uzatılırken, 20'si serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Kasım'da polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyona, Özel Harekat polisleri de destek verdi. Sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı ve terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş günü olan 27 Kasım için eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 28 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'inin hakkında ek gözaltı süresi 4 gün uzatılırken, 12'si emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden Abdullah G., Cihad E., Ferhat Ö., İbrahim Halil
Ü., İshak G., Mehmet T., Muharrem E., ve Salih E., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 zanlını ise gözaltı süreleri 4 gün uzatıldı. - ŞANLIURFA
PKK,Şanlıurfa
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:15