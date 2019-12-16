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Şanlıurfa'daki silahlı kavgada ölen kardeşler toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında "nişan törenine katılmama" gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeş defnedildi.

16.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:56Şanlıurfa'daki silahlı kavgada ölen kardeşler toprağa verildi
'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında "nişan törenine katılmama" gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 2 kardeş defnedildi.
Hürriyet Mahallesi'nde çıkan kavgada ölen Yaşar (60) ile kardeşi Salih Ateş (57)için otopsi işlemlerinin ardından Kapucu Mahallesi mezarlığında tören düzenlendi.
Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde kılınan cenaze namazı sonrası kardeşler yan yana defnedildi.

Suruç ilçesinde amca çocukları arasında dün "nişan törenine katılmama gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada Yaşar ve Salih Ateş hayatını kaybetmiş, Doğan (26), Müslüm (37), Bekir (37) ile Hanım (47) ve Pembe Ateş (60) yaralanmıştı.

Hürriyet Mahallesi, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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