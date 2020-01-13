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Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış

Şanlıurfa'da damadın vurulmasına neden olan kişinin kardeşi Hüseyin Yılmaz olduğu belirlendi. Damadın vurulma anına ait kamera kayıtları, Yılmaz ailesinin evinin ahırına gizlenmiş bulundu.

13.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:04

Şanlıurfa'nın ilçesinde, düğününde başına maganda kurşunu isabet etmesiyle ağır yaralanan damat Mehmet Yılmaz'ın vurulduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekipleri, görüntülerden, damadın vurulmasına neden olan kişinin, kardeşi Hüseyin Yılmaz olduğunu belirledi. Bunun üzerine Hüseyin Yılmaz, gözaltına alındı.

DAMAT KANLAR İÇİNDE KALDI

Düğünde, cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, damat Mehmet Yılmaz gelin arabasının yanında dururken, kendisine doğru gelen kardeşi Hüseyin Yılmaz da kadın ve çocukların da bulunduğu açık alanda tabancayla havaya peş peşe ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri, damat Yılmaz'ın başına isabet etti. Bir anda kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası panik yaşanırken, düğün de yarıda kesildi.

KAMERA KAYITLARI AHIRDAN ÇIKTI

Damadın vurulma anına ait kamera kayıtları, Yılmaz ailesinin evinin ahırına gizlenmiş bulundu. Kardeş Hüseyin Yılmaz'ın Birecik Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış

Birecik, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


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