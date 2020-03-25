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Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi

Şanlıurfa'dan, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım yollandı.

25.03.2020 19:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:08
Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi
Şanlıurfa 'dan, Suriye 'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım yollandı.
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen, temizlik malzemesi, kıyafet, çocuk maması ve gıda maddeleri bulunan yardım malzemelerini taşıyan 3 tır Suriye'ye uğurlandı.
Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, İdlib halkının aç ve açıkta olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 200'e yakın insan soğuktan donarak vefat etti. Eğer bu yardımlar gitmese bundan sonra İdlibli kardeşlerimiz korkarım açlıktan ölecek. Bütün gayretlerimizle yardımlarımızı gönderiyoruz, yardım yapan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Umut Kervanı Vakfı Bölge Koordinatörü Seyfettin Gündüz de tüm dünyanın koronavirus ile mücadele ettiği bu dönemde İdlibli kardeşlerini unutmamaları gerektiğini söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Suriye, İdlib, Güncel

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