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Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi

Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım yollandı.

08.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:14
Şanlıurfa'dan İdlib'e 3 tır insani yardım gönderildi
Şanlıurfa 'dan Suriye 'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım yollandı.
Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen temizlik malzemesi, kıyafet, çocuk maması ve gıda maddeleri bulunan yardım malzemelerini taşıyan 3 tır Suriye'ye uğurlandı.
Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla insanların kendi sorunlarıyla uğraşmaya çalıştığını söyledi.
Mazlum coğrafyadaki ihtiyaç sahiplerinin de unutulmamasını isteyen Gerem, şöyle konuştu:
"Herkesin kendi derdine düştüğü bugünlerde özellikle katliamdan, zulümden ve savaştan kaçıp sınırımıza doğru gelen İdlibli kardeşlerimiz açlıkla, sefaletle, esaretle imtihan edilmekte. Biz de Şanlıurfa'dan o kardeşlerimize Umut Kervanı, Deniz Feneri, diğer hayırsever kamu kurum kuruluşlarından temin ettiğimiz 3 tır yardım malzemesini gönderiyoruz. İnşallah yardımlar o insanların bedenlerini ısıtacak, sofralarına bereket olacaktır."
Açıklamanın ardından yardım malzemelerini taşıyan 3 tır İdlib'e doğru yola çıktı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Suriye, İdlib, Kültür Sanat
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