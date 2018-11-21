Şanlıurfa'dan Kısa Kısa

Haliliye Belediyesi
tarafından ilçe kırsalındaki 260 kırsal mahallenin yol çalışması tamamlandı.
Belediye Başkanı Fevzi Demirkol
'un "merkez ve kırsal mahalle ayrımı olmayacak" sloganıyla hareket eden Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, çalışmalarında merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmıyor.
Ekipler, sürdürdüğü çalışmalarla kırsal mahallelerin yol ihtiyacını, soruna dönüşmeden çözüme kavuşturarak, yeni yolları halkın hizmetine sunuyor.
Bugüne kadar 260 kırsal mahallenin yol çalışmalarını tamamlayan ekipler, 1 milyon 801 bin 750 ton malzemeyi yol çalışmalarında kullandı.
Esenyayla kırsal Mahallesinde yürütülen çalışmalarla ilgili görüşlerine yer verilen muhtarı Ahmet Demir
, "Mahalle içi yollarımızı ve evlerimize giden tüm yolları istediğimiz şekilde yapıldı. Çalışmalarından çok memnunuz. Allah herkesten razı olsun." dedi. Şanlıurfa
'da kütüphane açılışı Harran
'a gelen yazar Sinan Yağmur
öğrencilerle buluşup, kütüphane açılışına katıldı.
Harran Belediyesinin daveti üzerine kente gelen Yağmur, belediye kültür merkezinde söyleşiye katılıp, tasavvuf, ilahi aşk, Mevlana
, Şems ve Hazreti Muhammed
'in (S.A.V) hayatına ilişkin bilgi verdi.
Daha sonra ilçe merkezinde gerçekleştirilen kütüphane açılışına katılan Yağmur, kütüphanelerin önemine değindi.
Fevzi Demirkol,Haliliye Belediyesi,Şanlıurfa
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:24