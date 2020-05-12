Şanlıurfa'dan Resulayn ve Tel Abyad'a 26 iş makinesi gönderildi

Şanlıurfa'dan Resulayn ve Tel Abyad'a 26 iş makinesi gönderildiSURİYE'nin Resulayn ile Tel Abyad kentlerinde kullanılmak üzere çeşitli belediyelerden hibe edilen 26 iş makinesi, Şanlıurfa'dan törenle gönderildi.

12.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:04
Şanlıurfa'dan Resulayn ve Tel Abyad'a 26 iş makinesi gönderildi
SURİYE'nin Resulayn ile Tel Abyad kentlerinde kullanılmak üzere çeşitli belediyelerden hibe edilen 26 iş makinesi, Şanlıurfa'dan törenle gönderildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonuyla Türkiye'nin 8 kentindeki 15 belediye tarafından bağışlanan, aralarında itfaiye, kepçe, kamyon gibi araçların bulunduğu 26 iş makinesi, yapılan protokolle Resulayn ve Tel Abyad yerel meclislerine teslim edildi. Teslim için protokol imzalanmasının ardından araçların bulunduğu alana geçildi. 11 Nisan Stadyum alanındaki araçları inceleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 26 araç ile Tel Abyad ve Resulayn'da hizmet verileceğini söyledi.
Resulayn Yerel Meclis Başkanı Meri el Yusuf ise desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Meri el Yusuf, Türkiye'nin sunduğu destek için minnettar olduklarını söyledi.
Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo da destek dolayısıyla teşekkür ederek, "Türkiye Devleti bizim dostumuzdur ve bizim için çok değerlidir. Daha önce de bize yardımlarda bulundular. Bu araçlarla bu yardımlar daha da arttı, çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından hibe edilen araçlar, Suriye'nin Resulayn ile Tel Abyad kentlerine yollandı. Şanlıurfa’dan Resulayn ve Tel Abyad’a 26 iş makinesi gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Telabyad, Resulayn, Türkiye, Güncel, Haber

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