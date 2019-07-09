09.07.2019 00:15
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Şanlıurfa'dan sınır birliklerine gece sevkiyatı

Şanlıurfa

ŞANLIURFA'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla çok sayıda tank, askeri araç, personel ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

ŞANLIURFA'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla çok sayıda tank, askeri araç, personel ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'deki farklı birliklerden Şanlırfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda konuşlu olan askeri aram ve personelin, Suriye sınırındaki birliklere sevkiyatı gerçekleşti. Şanlıurfa'daki Tugayda ikmalleri ve bakımları yapılan tank yüklü tırlar, askeri araç, personel taşıyan otobüs ve mühimmattan oluşan konvoy jandarma ve polis eskortu eşliğinde sınıra doğru haraket etti. Askeri konvoydaki araç ve personelin sınır hattındaki Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar'daki birliklere takviye amacıyla gittiği öğrenildi.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Suriye, Güncel

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