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Şanlıurfa'dan suriye sınırına tank sevkiyatı

Şanlıurfa'dan Suriye sınırına tank sevkiyatıŞANLIURFA'dan yola çıkan 15 araçlık askeri konvoy, şehrin içerisinden geçerek Gaziantep istikametine gitti.

12.02.2020 19:03 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:07
'dan sınırına tank sevkiyatı
ŞANLIURFA'dan yola çıkan 15 araçlık askeri konvoy, şehrin içerisinden geçerek istikametine gitti. Zırhlı askeri araçların Hatay sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı öğrenildi.
Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan, tank, taşıyan 15 araçlık konvoy, Gaziantep istikametine doğru ilerledi. Trafik polisi ve jandarma eskortluğunda ilerleyen zırhlı askeri araçların Hatay-İdlib sınırındaki birliklere konuşlandırılacağı kaydedildi. Öte yandan bölgeden Suriye'de konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne personel ve zırhlı araç takviyesinin devam edeceği bildirildi.
Şanlıurfa'dan suriye sınırına tank sevkiyatı

Şanlıurfa, Gaziantep, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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