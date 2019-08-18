Evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 2 anne, Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmak isterken boğuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 2'sinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

3 ÇOCUK SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRDİ

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Arıkök kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aileleriyle birlikte piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden 3 çocuk, serinlemek için suya girdi.

2 ANNE SUYA ATLAYARAK ÇOCUKLARINI KURTARMAK İSTEDİ

Çocuklar, suyun derin olduğunu fark edemeyince dibe battı. Olayı gören Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden isimli anneleri suya atlatarak çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklar, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken anneleri ise suya batarak gözden kayboldu.

ÇOCUKLARIN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

2 ANNENİN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Olay yerine giden ekipler, annelere ulaşamayınca su altı polislerini çağırdı. Dalgıç polisler, yaptıkları çalışma sonucunda Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden isimli annelerin cesedine ulaşıp sudan çıkarttı.

Cenazeler, Bozova Devlet Hastanesi Morguna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.