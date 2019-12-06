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Şanlıurfa dayanışma gecesine yoğun ilgi

İzmir Şanlıurfa Federasyonu, Şanlıurfa dayanışma gecesiyle çok sayıda kişiyi bir araya getirdi.

06.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:55Şanlıurfa dayanışma gecesine yoğun ilgi
Federasyonu, Şanlıurfa dayanışma gecesiyle çok sayıda kişiyi bir araya getirdi.

İzmir'de Şanlıurfa'nın turizm, kültür ve sanat değerlerine katkı sağlayan İzmir Şanlıurfa Federasyonu, bir otelde Şanlıurfa dayanışma gecesi düzenledi. Geceye katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İzmir'deki Şanlıurfalı hemşehrilerine hitap ederek, 'nin önemine vurgu yaptı. Beyazgül, uluslararası platformda Şanlıurfa'nın el birliği ile daha çok tanıtılması gerektiğinin altını çizdi. Şanlıurfa Federasyonu Başkanı Koçali Al ise İzmir halkını Şanlıurfa'ya davet etti.

Eryvavuz: "Tanıtımlar arasında yer bulmasının önemli olacağını düşünüyorum"

Gönüllü Turizm ve Kültür Elçisi Halil Eryavuz da, tanıtım çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti. İş adamı Halil Eryavuz, "Göbeklitepe'nin artık kardeşi var o da Harbetsuvan Tepesi. Buranın tanıtımlar arasında yer bulmasının önemli olacağını düşünüyorum. İzmir halkımızı Fuar İzmir A Hol Stant A-108'e bekliyoruz" dedi. Eryavuz ayrıca, Koçali Al'a ve Başkan Beyazgül'e plaket takdim etti.

Geceye ayrıca; ünü sanatçı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Selami Yıldız, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan da katıldı. - İZMİR

Göbeklitepe, Şanlıurfa, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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