Haberler » Güncel » Şanlıurfa dayanışma gecesine yoğun ilgi - Haber

Şanlıurfa dayanışma gecesine yoğun ilgi

Şanlıurfa Federasyonu, Şanlıurfa dayanışma gecesiyle çok sayıda kişiyi bir araya getirdi.

06.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:59Şanlıurfa dayanışma gecesine yoğun ilgi
Federasyonu, Şanlıurfa dayanışma gecesiyle çok sayıda kişiyi bir araya getirdi.

'de Şanlıurfa'nın turizm, kültür ve sanat değerlerine katkı sağlayan Şanlıurfa Federasyonu, bir otelde Şanlıurfa dayanışma gecesi düzenledi. Geceye katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İzmir'deki Şanlıurfalı hemşehrilerine hitap ederek, 'nin önemine vurgu yaptı. Beyazgül, uluslararası platformda Şanlıurfa'nın el birliği ile daha çok tanıtılması gerektiğinin altını çizdi. Şanlıurfa Federasyonu Başkanı Koçali Al ise İzmir halkını Şanlıurfa'ya davet etti.

Eryavuz: "Tanıtımlar arasında yer bulmasının önemli olacağını düşünüyorum"

Gönüllü Turizm ve Kültür Elçisi Halil Eryavuz da, tanıtım çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti. İş adamı Halil Eryavuz, "Göbeklitepe'nin artık kardeşi var o da Harbetsuvan Tepesi. Buranın tanıtımlar arasında yer bulmasının önemli olacağını düşünüyorum. İzmir halkımızı Fuar İzmir A Hol Stant A-108'e bekliyoruz" dedi. Eryavuz ayrıca, Koçali Al'a ve Başkan Beyazgül'e plaket takdim etti.

Geceye ayrıca; ünü sanatçı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Selami Yıldız, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ve Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan da katıldı. - İZMİR

Göbeklitepe, Şanlıurfa, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:16 Türkiye'yi ziyaret eden AB heyeti, ilişkilerin önemini vurguladı - Haber
19:16 Kocaeli'de 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haber
19:15 Savunmadaki en büyük ihracatta imzalar atıldı - Haber
19:15 Bayrampaşa'da okul koridorunda korku dolu anlar - Haber
19:14 Seyyar tezgahı kaldırılmak istenince intihara kalkıştı - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
17:45 Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap - Haber
17:44 Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber
17:13 Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim - Haber
6.12.2019 19:19:54