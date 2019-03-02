Şanlıurfa Derse Geç Kalan Öğrencilere Müdürden Okul Merdiveninde Dayak İddiası; O Anlar Kamerada

Derse geç kalan öğrencilere müdürden okul merdiveninde dayak iddiası; O ANLAR KAMERADA
ŞANLIURFA'nın Viranşehir
ilçesindeki Piri Reis
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilerden, sabah derslere geç kalanların, kendilerini okul merdiveninde bekleyen müdür tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Olay, diğer öğrencilerin çektiği cep telefonu görüntüsüyle ortaya çıktı.
Olay, Karataş
Mahallesinde bulunan Viranşehir Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah ilk ders zilinin çalışmasının ardından okula geç kalan öğrencileri, okul müdürü merdiven başında karşıldı. Geç gelen öğrencilerin karşısına geçerek, öğrencileri zaman zaman azarlayıp kulağını çektiği ve tokat attığı kamera görüntülerine yansıyan ve okul müdürü olduğu iddia edilen kişinin davranışı tepki çekti.
Sabah, Piri Reis, Viranşehir, Güncel
Kaynak: DHA