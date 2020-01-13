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Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi

Şanlıurfa'da sokakta deve kestikten sonra dükkanı mühürlenen Yasir adındaki kasap, bu kez de canlı hayvan borsasında esnafla ettiği tekmeli, yumruklu ve sopalı kavgayla gündeme geldi.

13.01.2020 20:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:37

Şanlıurfa'da sokakta deve kestiği için iş yeri mühürlenen uyruklu kasap Yasir, bu kez hayvan borsasında tartışığı besicilerle tekme, tokat ve sopalarla kavga etti. Kavga görüntüleri ise cep telefonu ile kaydedildi.

BU KEZ DE ESNAFLA ETTİĞİ KAVGAYLA GÜNDEME GELDİ

Irak uyruklu Yasir adındaki kasap iş yerinin önünde 3 Ocak günü deve kesti. Devenin can çekişirken çekilen görüntülerin sosyal medyadan paylaşılmasının ardından gelen tepkiler üzerine kasabın iş yeri mühürlendi. Iraklı kasap Yasir'in bu kez de Eyyübiye Mahallesi'ndeki canlı hayvan borsasında esnafla kavga etti.

CEP TELEFONU KAMERALARI KAYITTAYDI

İddiaya göre Iraklı kasap alışveriş için gittiği hayvan borsasında bir besiciyle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşananların ardından diğer esnaflar, Iraklı kasabı sopalarla kovalayarak pazardan çıkardı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonlarıyla görüntülendi. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi

kavga, Irak, Güncel

Kaynak: DHA


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