Haberler» Güncel» Haber

ŞANLIURFA Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Sefer Taş hayatını kaybetti.

05.08.2019 21:50
ŞANLIURFA Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Sefer Taş hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Diyarbakır karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Sefer Taş yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 4 metrelik şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Sefer Taş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Taş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Siverek, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:01   Alev alan tur otobüsünü, şans eseri bölgeden geçen arazöz söndürdü
21:58   Tel Abyad'daki terör örgütü PYD'nin simgeleri indirildi
21:54   Türkiye genelinde eş zamanlı hız denetimi
21:53   "Gardaşlık Festivali"nde 1058 kişi "Sivas Ağırlaması Halayı" çekti
21:50   Bakan Ersoy, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı
21:50   - Hong Kong'da genel grev- Polisten göstericilere göz yaşartıcı bomba- 100'den fazla uçuş iptal...
21:50   ŞANLIURFA Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü