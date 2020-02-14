Şanlıurfa direksiyonu bırakıp, dans eden trafik magandasına tepki

Direksiyonu bırakıp, dans eden trafik magandasına tepki

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde otomobille seyir halindeyken direksiyonu bırakıp dans ettiği görüntülerle, direksiyonun kontrolünü kızına verdiği videoyu sosyal medyada paylaşan sürücüye tepki yağdı.

Suruç ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen ismi öğrenilmeyen sürücü, Şanlıurfa- Gaziantep arasında yaptığı otomobil yolculuğunda direksiyonu bırakarak yola devam etti. Araçta çalan müzikle dans eden sürücü o anları ise görüntüleyerek sosyal medyaya yükledi. Görüntülerde 'önemli olan elsiz araba kullanmak' diyen sürücünün başka görüntülerinde ise kucağında taşıdığı küçük kızına direksiyonu bıraktığı görüldü. Olası bir kazaya davetiye çıkaran sürücünün videolarına ise sosyal medyadan tepki yağdı.

Kaynak: DHA