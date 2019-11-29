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Şanlıurfa dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldü

Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldüŞanlıurfa'da Yakup Bendaş (26), kimliği belirsiz kişilerce dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulduktan sonra hastane önüne bırakıldı.

29.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:40
Dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldü
'da Yakup Bendaş (26), kimliği belirsiz kişilerce dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulduktan sonra hastane önüne bırakıldı. Doktorların müdahale ettiği ağır yaralı Bendaş, kurtarılamadı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, çarşamba gecesi, Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile kafede oturan Yakup Bendaş, iddiaya göre, yanına gelen bazı kişilerce ailevi konunun görüşülmesi için dışarı çağrıldı. Bendaş, dışarı çıkınca plakası bilinmeyen araca bindirilerek, götürüldü. Dövülüp, bıçaklanarak, tüfekle vurulan Bendaş, araçla Karaköprü semtindeki özel hastanenin önüne bırakıldı. Sağlık görevlilerince acil servise alınan ağır yaralı Bendaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakup Bendaş'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa dövüldü, bıçaklandı, tüfekle vuruldu; önüne bırakıldığı hastanede öldü

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA


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