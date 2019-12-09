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Şanlıurfa ekibi Bağcılara geçit vermedi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezonun başarılı ekibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu hafta kendi evinde konuk ettiği İstanbul Bağcılar Belediyesi'ni 68-60'lık skor ile geçti.

09.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:12Şanlıurfa ekibi Bağcılara geçit vermedi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezonun başarılı ekibi Büyükşehir Belediyesi, bu hafta kendi evinde konuk ettiği İstanbul Bağcılar Belediyesi'ni 68-60'lık skor ile geçti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Bağcılar Belediyesi'nin karşılaştığı centilmenlik dolu maçta kazanan taraf Büyükşehir ekibi oldu. Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şehit İlyas Kaya Sezonunda haftanın en önemli karşılaşmalarından birinde kendi evinde Bağcılar Belediyesi'ni ağırladı. Büyükşehir bünyesindeki Engelli Koordinasyon Merkezinde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu Engelli Mehter Takımının marşlarla destek verdiği karşılaşmada Büyükşehir, rakibini 68-60'lık skorla geçerek ligde önemli bir virajı geçmiş oldu.

Maçın ardından bir değerlendirme yaparak tüm sporcularına gösterdikleri disiplin ve azimden dolayı teşekkür eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, karşılaşmada çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Yıldırım, "Ligde önemli bir maça çıktık. Rakip takımı tebrik ediyoruz. Biz, özellikle kendi evimizde maç kaybetmek istemiyorduk. Sporcularımız bunun için elinden geleni yaptılar" dedi. - ŞANLIURFA

Bağcılar Belediyesi, Şanlıurfa, Spor

Kaynak: İHA

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