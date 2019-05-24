ŞANLIURFA Engelli öğrenciler hidrolik robot kolu tasarladı

Engelli öğrenciler hidrolik robot kolu tasarladı Şanlıurfa
'da İşitme Engelli Öğrenciler enjektör ve serum hortumuyla hidrolik robot kolu tasarladı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü
ilçesindeki İşitme Engelliler Okulu 8'inci sınıf öğrencileri, Ahmet Kılıç
ve Erkut Demir, enjektör, gıda boyası, serum hortumu, alüminyum folyo ve karton kullanarak hidrolik robot kolu tasarladı. Bir etkinlikte stant açan işitme engelli öğrencilerin, sergiledikleri hidrolik robot kol ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. Fen Bilgisi Öğretmeni Elif Badıllı, işitme engelli öğrencilerle birlikte çalışmalarının devam edeceğini, daha iyi projeler ortaya çıkaracaklarını söyledi. Yaptıkları robot kolun büyük ilgi gördüğünü söyleyen Badıllı, 'Çocukların robot projelerine ilgili olduğunu fark ettim. İşitme engelli öğrencilerin görsel zekaları çok yüksek olduğundan tasarım ve görsele dayalı proje yaptırmanın daha faydalı olduğunu düşündük. Ben de internette gördüğüm bu hidrolik robot videosunu çocuklara gösterdim. Beğendiler. Biz de yapalım dediler. Ben sadece rehber oldum. Malzemeleri evden getirip kendileri tasarladılar. Çok zor bir projeydi ama başardılarö dedi.
Öğretmenlerin desteğiyle yeteneklerini sergileyen öğrencilerden Ahmet Kılıç işaret diliyle mühendis olmak istediğini ifade etti.
Ahmet Kılıç
, Şanlıurfa
, Güncel
Kaynak: DHA