14.06.2019 16:12
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ŞANLIURFA Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar

Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılarToplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa'da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı.

Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa'da alt gelir grubuna yönelik yapılan konutlar için kura çekilişi yapıldı. 250 konuta, 6 bin 128 kişinin başvurduğu çekilişte ev sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı.
TOKİ tarafından Akabe Mahallesi'nde alt gelirli aileler için yaptırılan konutlara oldukça yoğun başvuru yapıldı. 250 konut için yapılan 6 bin 128 başvuru üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşadı. Kurada isminin çıkmasıyla mutluluk yaşayan Sibel Meriç, 18 yıldır kiradayız ve hep ev sahibi olma ümidini yaşadık. Bugün kurada ismimiz çıktığı için çok mutluyum dedi.
Kura çekimiyle ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşen Emine Kılıç ise kiradan kurtulacağı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, kendilerine bu imkanı sunan TOKİ'ye teşekkür etti.ŞANLIURFA Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadılar
Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Güncel

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