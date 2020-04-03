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ŞANLIURFA Evde tek kullanımlık tulum üreten 2 kişiye gözaltı

Evde tek kullanımlık tulum üreten 2 kişiye gözaltıŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, polis tarafından baskın düzenlenen evde, kaçak üretilen 2 bin 280 adet tek kullanımlık tulum ele geçirildi.

03.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:13
Evde tek kullanımlık tulum üreten 2 kişiye gözaltı
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, polis tarafından baskın düzenlenen evde, kaçak üretilen 2 bin 280 adet tek kullanımlık tulum ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde kaçak tek kullanımlık tulum üretildiği ihbarını aldı. Adrese baskın yapan polis, 2 bin 280 adet tek kullanımlık tulum ele geçirdi. Tulumlara el koyan polis evdeki 2 kişiyi gözaltına aldı. ŞANLIURFA Evde tek kullanımlık tulum üreten 2 kişiye gözaltı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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