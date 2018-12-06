Şanlıurfa Fetö'nün Şanlıurfa İmamı, Eşiyle Adliyeye Sevk Edildi

Adana
'da düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖPDY'nin 'Şanlıurfa
il imamı' Osman Nuri K. ve eşi, adliyeye sevk edildi. Adana'da 30 Kasım günü terör örgütü FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda Osman Nuri K. ve eşi P.E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında örgütün 'Şanlıurfa il imamı' olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Osman Nuri K. ve eşi, Şanlıurfa Polisi'ne teslim edildi. Emniyette yapılan sorguları tamamlanan çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Adana,Şanlıurfa
06 Aralık 2018 Perşembe 17:17