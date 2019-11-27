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Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda uçak yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

27.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:24Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı
GAP Havalimanı'nda uçak yangını tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikatta senaryosu gereği havalimanına inişe geçtiği sırada kaza geçiren, içinde 85 yolcusu olan ve 5 ton yakıtı bulunan Boeing 737-800 tipi uçakta yangın çıktı.
Havalimanında olası kazalara karşı hazır bulunan Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibi, hemen olay yerine ulaşarak, motor kısmı yanan uçaktaki 85 yolcuyu kurtarmak için çalışma başlattı.
Bu sırada havalimanı yönetimi de acil yardımlaşma protokolü kapsamında güvenlik güçleri ve ilgili diğer kurumlardan yardım istedi.
Kısa sürede yanan uçağın bulunduğu bölgeye ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da uçakta mahsur kalanları kurtardı.
Kurtarılan yaralı yolcular, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
Uçaktaki yangın ise ekiplerin başarılı müdahalesiyle söndürüldü.

Boeing 737, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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