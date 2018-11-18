Şanlıurfa Göbeklitepe'de, 'Senfoni' Konseri

Şanlıurfa
'da 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe
'te ilk kez düzenlenen 'Senfoni Orkestrası' konserine yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa
'da Müzik Sempozyumu', Göbeklitepe'de yapılan 'Senfonik Urfa Türküleri Konseri' ile son buldu. Urfa Ahengi Grubu, Çukurova
Devlet Senfoni Orkestrası ve şef Mehmet Özbek
'in Göbeklitepe'de sunduğu Senfonik Urfa Türküleri Zkonserinde 13 türkü seslendirildi. Göbeklitepe'de ilk kez düzenlenen konserde açık hava amfi salonunu dolduran yerli ve yabancılara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın bir müzik şehri olduğunu söyledi. Akademik anlamda 63 bildiri sunumunun yapıldığı 2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu ile Şanlıurfa'nın yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyeni buluşturduğunu anlatan Nihat Çiftçi, 'Dünyanın önemli noktalarından biri kabul edilen Göbeklitepe'den Şanlıurfa müziğiyle dünyaya mesaj vermek istedik. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Sempozyum kapsamında katkı veren tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Şanlıurfa bir müzik şehridir, müziğimize sahip çıkacağızö dedi.
Şanlıurfa yöresine özgü türkülerin seslendirildiği senfoni konseri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Renkli görüntülerin yaşandığı konserde şef Mehmet Özbek, Şanlıurfa müziğinin de tıpkı dünya literatüründe yer alan Göbeklitepe gibi değeri hak ettiğini dile getirdi.
3 DİLDEN PARÇA SESLENDİRİLDİ
'2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik Sempozyumu' kapsamında eski Reji Kilisesi olarak bilinen Gazezoğlu Kültür Merkezi'nden Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü tarafından kurulan 'Ruha Medeniyetler Korosu'nun sahne aldığı gecede katılımcılara Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde eserler seslendirdi.
Göbeklitepe,Şanlıurfa
18 Kasım 2018 Pazar 20:30