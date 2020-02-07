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Şanlıurfa güneydoğunun en büyük hayvan pazarı siverek'te hizmete girdi

Güneydoğunun en büyük hayvan pazarı Siverek'te hizmete girdiŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bölgenin en büyük hayvan pazarı olan canlı hayvan satış pazarı hizmete açıldı.

07.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:25
Güneydoğunun en büyük hayvan pazarı 'te hizmete girdi
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bölgenin en büyük hayvan pazarı olan canlı hayvan satış pazarı hizmete açıldı.
Siverek- karayolu üzerinde 100 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen hayvan pazarı, bölgenin en büyük pazarı olma özelliği taşıyor. Modern ölçü araçları, çok sayıda hayvan indirme-bindirme rampaları, bin araçlık otoparkın yanı sıra idari binası, sosyal tesisleri ile hizmete açıldı. Kapalı hayvan alım-satım alanlarının sayesinde esnaf ve hayvanlar yaz aylarında sıcaktan, kış aylarında ise yağmurdan korunacak. Yeni alanın hayırlı olmasını dileyen pazar esnafı, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'a teşekkür etti.
Şanlıurfa güneydoğunun en büyük hayvan pazarı siverek'te hizmete girdi

Siverek, Çermik, Güncel

Kaynak: DHA


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