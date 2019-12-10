Haberler » Güncel » Şanlıurfa hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü - Haber

Şanlıurfa hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

Hafif ticari aracın çarptığı kadın öldüŞanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Hanım Demir'e (66) hafif ticari araç çarptı.

10.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:21
Hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
'da yolun karşısına geçmek isteyen Hanım Demir'e (66) hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, geçen 5 Aralık Perşembe günü, Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, yolun karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hanım Demir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan Demir, bir ağaca çarpıp, yere düştü. Ağır yaralanan kadın ihbarla gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kadına çarpan aracı tespit etmeye çalışıyor.
Şanlıurfa hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:15 Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor - Haber
15:15 Tokat'ta öğrencilere simülasyon TIR'ında deprem eğitimi - Haber
15:15 Genç kadının dehşeti yaşadığı silahlı saldırı kamerada - Haber
15:15 Yanında çalışan liseli kıza cinsel tacizden tutuklandı - Haber
15:14 Sahte polis kimliği yapıp satan 2 kişi yakalandı - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
10.12.2019 15:16:09