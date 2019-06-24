24.06.2019 16:50
Haberler » Güncel » Haber

Şanlıurfa Harran'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 gözaltı

Harran'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 gözaltıŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Harran 'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 gözaltı
ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Harran'a bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Göçer ile Demirbaş ailesinin bireyleri, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Halil Göçer ile İsmail ve Mehmet Demirbaş, kavgada ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Göçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Halil Göçer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu 'ndaki otopsi sonrası toprağa verilmek üzere bugün ailesine teslim edildi.
Öte yandan kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.Şanlıurfa Harran'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 gözaltı
Kaynak: DHA
Halil Göçer , Harran , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:36 Bakan Akar'dan CHP'ye ziyaret
17:36 Osmaniye merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
17:36 DHA DIŞ - Kazakistan'daki silah deposundaki patlamalar asker kamerasında
17:36 14 bin TL'lik cezaya rağmen 6 uçağa lazer tacizi
17:35 GEZİ PARKI EYLEMLERİ DAVASINDA DURUŞMA YARINA ERTELENDİ
17:35 "Mısır Sina'da bir kum tanesi için bile taviz vermeyecek"
17:34 Akar, CHP'yi ziyaret etti (2)