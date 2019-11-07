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Şanlıurfa harran üniversitesi'nde toplu istifa

Harran Üniversitesi'nde toplu istifaŞanlıurfa'da Harran Üniversitesi'nde bir grup akademisiyen yönetimle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle toplu istifa dilekçesi verdi.

07.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:47
Harran Üniversitesi'nde toplu istifa
Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'nde bir grup akademisiyen yönetimle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle toplu istifa dilekçesi verdi.
Yaklaşık 20 bin öğrencisi bulunan Harran Üniversitesi'nde yönetimle yaşanan anlaşmazlık sebebiyle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Oymak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Siverekli, Danışman Hatice Parmaksız, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Kaya, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Müslüm Yıldız istifalarını sundu. Gün içerisinde istifaların artacağı öne sürülürken, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Oymak istifasıyla ilgili, Yönetim anlayışımız farklıydı. Buraya kadar sabredebildik dedi. Rektör Prof. Dr. Sabri Çelik ise istifalarla ilgili açıklamayı daha sonra yapacağını söyledi.
Şanlıurfa harran üniversitesi'nde toplu istifa

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Rektör, Güncel

Kaynak: DHA


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