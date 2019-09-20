Haberler » Yaşam » Haber

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Doğuş atandı

Resmi Gazetede bugün yayınlanan kararnameyle Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü görevine Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Selçuk Doğuş atandı.

20.09.2019 11:43Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Doğuş atandı
Resmi Gazetede bugün yayınlanan kararnameyle Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü görevine Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Selçuk Doğuş atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararename ile 49 kentin emniyet müdürü değişti. Karar ile Şanlıurfa Emnniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atanan isim oldu. Yerine ise Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Selçuk Doğuş atandı. Doğuş'un, 2017 yılında polis başmüfettişi görevindeyken İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanmıştı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Kırıkkale, Doğuş, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
11:53 Gazilere ve şehit babasına 'Baba-oğul' plaketi
11:52 DPÜ Emet Meslek Yüksek Okulu'nda yangın söndürme tatbikatı
11:43 Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Doğuş atandı
11:43 Kuveyt Büyükelçisi Zawawi'den Şanlıurfalılara Teşekkür
11:40 Doktor Halil İbrahim Aynacı devlet memuru oldu
11:35 Öğrencilerden aşure ikramı
11:32 105. dönem kaymakam adaylarından Bilecik'e ziyaret