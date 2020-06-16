ŞANLIURFA İmam ve öğretmen eşi camiyi boyayıp temizliyor

İmam ve öğretmen eşi camiyi boyayıp temizliyorŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kırsal mahallede görevli imam ile öğretmen eşi camiyi boyayıp, temizlik, bakımı ve onarımını yaptı.

16.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:55
İmam ve öğretmen eşi camiyi boyayıp temizliyor
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kırsal mahallede görevli imam ile öğretmen eşi camiyi boyayıp, temizlik, bakımı ve onarımını yaptı.
Siverek'e 15 kilometre uzaklıktaki Dardağan Mahallesinde bulunan Dardağan Camisinde görevli imam Metin Emeksiz, aynı mahallede öğretmenlik yapan eşi Betül Emeksiz ile birlikte camiyi yeniden boyayıp, temizliğini yaptı. Bakım ve onarımı da yapılan camide Emeksiz çifti son olarak halıları yıkadı.
Betül Emeksiz, daha önce de imam eşi ile birlikte okulun tadilatını birlikte yaptıklarını ifade etti. ŞANLIURFA İmam ve öğretmen eşi camiyi boyayıp temizliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Siverek, Güncel, Haber

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