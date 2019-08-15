Haberler» Güncel» Haber

ŞANLIURFA İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü

İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldüŞanlıurfa'da, inşaatta kum yüklemeye çalışan işçi Suphi Abuz (62), 8'inci kattan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

15.08.2019 17:24
ŞANLIURFA İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü
İnşaatın 8'inci katından düşen işçi öldü
Şanlıurfa'da, inşaatta kum yüklemeye çalışan işçi Suphi Abuz (62), 8'inci kattan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Akpiyar Mahallesi'ndeki 10 katlı bina inşaatında meydana geldi. İnşaat işçisi Suphi Abuz, 8'inci katta kum çektiği sırada dengesini kaybedip, beton zemine çakıldı. Abuz'un düştüğünü gören diğer işçilerin ihbarıyla inşaat alanına sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde, Abuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alarak, olay yerine gelen Abuz'un yakınları, gözyaşı döktü. Suphi Abuz'un cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:25   Kırıkkale polisinden otobüslerde 'takograf' denetimi
18:24   Çarpışan otomobillerden biri, bahçeye uçtu: 7 yaralı
18:23   Evi yanan nişanlı çifte eşya desteği
18:23   Manisa'da tır, kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
18:23   Pakistan Hindistan sınırında çatışma: 10 ölü
18:19   Çin, BM Güvenlik Konseyi'nden toplantı talep etti
18:19   Çalındığını iddia ettiği motosiklete çarptı: 2 çocuk yaralı