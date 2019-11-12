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Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Tel Abyad'da insani yardımda bulundu

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin sınır ilçesi Tel Abyad'daki sivillere insani yardımda bulundu.

12.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:14Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu, Tel Abyad'da insani yardımda bulundu
İnsani Yardım Platformu, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin sınır ilçesi Tel Abyad'daki sivillere insani yardımda bulundu.
Platformdan yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki hayırseverlerin desteğiyle toplanan ihtiyaç malzemeleri, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'ın kırsalındaki sivillere ulaştırıldı.
Gıda ve giyecek yardımlarının yanı sıra bölgedeki çocuklara balon, oyuncak ve bisküvi dağıtıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Platform Başkanı Osman Gerem, bölgedeki sivillerin halen insani yardıma muhtaç olduğunu belirtti.
Mazlum ve mağdur Suriye halkına desteklerini sürdürmek istediklerini kaydeden Gerem, "Yardım malzemelerini Tel Abyad'da mağdur halka ulaştırdık. Bu insanlara şefkat elimizi uzatmamız gerekiyor. Bu insanlar bizden yardım bekliyor. Burada güvenlik güçlerimiz çok güzel şekilde güvenliği sağlamış durumda. Bu bölgelerde insani yardım çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa, Telabyad, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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