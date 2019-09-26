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Şanlıurfa iş makinesi, yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarıldı

İş makinesi, yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarıldıŞanlıurfa'da park alanı yapılması için yıkımına karar verilen atıl durumdaki 7 katlı binanın çatısına iş makinesi çıkarıldı.

26.09.2019 12:31Şanlıurfa iş makinesi, yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarıldı
İş makinesi, yıkım için 7 katlı binanın çatısına çıkarıldı
Şanlıurfa'da park alanı yapılması için yıkımına karar verilen atıl durumdaki 7 katlı binanın çatısına iş makinesi çıkarıldı.
Kentin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'ndaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 yıldır atıl durumdaki 7 katlı binanın yıkılıp yerine park yapılmasına karar verildi. Yıkım işlemini gerçekleştirecek firma, küçük bir iş makinesini vinç yardımıyla binanın çatısına çıkardı. İş makinasının operatörü, yıkıma binanın en üst katında çalışarak başladı. Ortaya çıkan ilginç görüntü ise yayaların ve araç sürücülerinin ilgisini çekti.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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