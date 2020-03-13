Şanlıurfa kaçak avlanma ile mücadele
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.
13.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:24
Şanlıurfa 'nın Halfeti ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol kontrollerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.
Keklikler Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Ekipler, şüpheli hakkında işlem başlattı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol kontrollerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.
Keklikler Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Ekipler, şüpheli hakkında işlem başlattı.
Kaynak: AA
Manşet
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