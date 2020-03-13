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Şanlıurfa kaçak avlanma ile mücadele

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.

13.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:24
Şanlıurfa kaçak avlanma ile mücadele
Şanlıurfa 'nın Halfeti ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol kontrollerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.
Keklikler Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Ekipler, şüpheli hakkında işlem başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler : Şanlıurfa, Halfeti, Güncel

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