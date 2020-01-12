Haberler » Güncel » Şanlıurfa karacadağ'da, davullu zurnalı kayak - Haber

Şanlıurfa karacadağ'da, davullu zurnalı kayak

Karacadağ'da, davullu zurnalı kayakŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan, 1919 rakımlı Karacadağ'da, kayak sezonu açıldı.

12.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:57
'da, davullu zurnalı kayak
ŞANLIURFA'nın ilçesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan, 1919 rakımlı Karacadağ'da, kayak sezonu açıldı. Kayak yapanlar, çalınan davul zurna eşliğinde eğlendi.
Siverek merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ'daki kayak merkezine gelenler, kayak yaptı. İlçe kırsalında etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen kayak merkezinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı belirtildi. Kayak yapanlar, çalınan davul zurna eşliğinde 1919 rakımlı Karacadağ'da eğlendi. Diyarbakır ve Mardin gibi çevre illerden gelenler arasında kayak bilmeyenler de kaymaya çalışınca renkli görüntüler ortaya çıktı. Hafta sonu kış mevsiminin güzelliklerini yaşamak için Karacadağ'a geldiklerini anlatan ziyaretçilerden Figen Ordu, Kayak sezonu açıldı. Bizler de geldik. Burası çok güzel. İsteyen kayak, isteyen mangal yapıp, davul zurna eşliğinde halay çekiyor. Karacadağ'ın bu kış mevsiminde sıcak bir ortamı var dedi.
Şanlıurfa karacadağ'da, davullu zurnalı kayak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Karacadağ, Siverek, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:29  Minik kardeşleri pitbull saldırısından o kurtardı - Haber
13:28  Çin'den "Tayvan'a yönelik tutumumuz değişmeyecek" açıklaması - Haber
13:23  Yarım asırlık mutluluğun formülü gençlere anlatıldı - Haber
13:22  Bakan Selçuk: "Milli Eğitim Bakanlığı olarak dersimizi çalışıyoruz" - Haber
13:22  Başkan Çetin: "Adana'nın önü açıldı" - Haber
10:43  Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
09:39  Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi - Haber
09:32  İşkence edilerek öldürülen gencin son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
12.01.2020 13:34:34