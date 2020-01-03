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Şanlıurfa karayolu kardan kapandı (2)

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYORDiyarbakır'da, etkili olan kar nedeniyle saat 18.00 sıralarında ulaşıma kapanan Şanlıurfa karayolunun açılması için ekipler, çalışma yürüttü.

03.01.2020 00:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 00:09 Şanlıurfa karayolu kardan kapandı (2)

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

'da, etkili olan kar nedeniyle saat 18.00 sıralarında ulaşıma kapanan karayolunun açılması için ekipler, çalışma yürüttü. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmanın ardından yol saat 23.00 sıralarında kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bu arada kayganlaşan yolda iki TIR, sürücülerinin kontrolünden çıkarak yan yattı. Ekipler, karın devam ettiği yolun yeniden kapanmaması için temizleme çalışmalarını sürdürürken, yağış ve kazalar nedeniyle yolda oluşan uzun araç kuyruğu ise kısmen azaldı.



Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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