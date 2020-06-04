ŞANLIURFA Kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Müslüm öldü

Kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Müslüm öldüŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Müslüm Akdağ(18) yaşamını yitirdi.

04.06.2020 14:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:17
Kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Müslüm öldü
ŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Müslüm Akdağ(18) yaşamını yitirdi. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde, Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grup arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Müslüm Akdağ, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, Akdağ'ı ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Müslüm Akdağ, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akdağ'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen ve ismi açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. ŞANLIURFA Kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Müslüm öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Akdağ, Güncel, Haber

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