26.06.2019 16:00
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Şanlıurfa kavruluyor! Rekor sıcaklık sonrası uyarı geldi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesine çıktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, güneş çarpmasına karşı "dikkatli olun" uyarısında bulundu.

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü. Vatandaşlar kavurucu sıcaklıkta evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar boş kaldı, belediye havuzları çocukların akınına uğradı.

METEOROLOJİ UYARI

Yılın yeni sıcaklık rekoru Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldi. Kentte termometreler 58 derece ile yıllın en yüksek göstergesini gördü. Kavurucu sıcaklıkta vatandaşlar evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar da boş kaldı. Sıcak havadan bunalan çocuklar belediyenin ücretsiz havuzlarına akın etti.

Öte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklar doğrultusunda oluşması muhtemel güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Şanlıurfa kavruluyor! Rekor sıcaklık sonrası uyarı geldi
Kaynak: İHA
Siverek , Şanlıurfa , Güncel

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