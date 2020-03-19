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Şanlıurfa kırsalında 97 kilogram patlayıcı bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa gömülü iki plastik bidon içerisinde 97 kilogram patlayıcı bulundu.

19.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:50
Şanlıurfa kırsalında 97 kilogram patlayıcı bulundu
Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde toprağa gömülü iki plastik bidon içerisinde 97 kilogram patlayıcı bulundu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK- YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik bir ihbar üzerine kırsaldaki Şekerli Mahallesi'nde arama-tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, toprağa gömülü bidonlara konulmuş onar ve beşer kilogramlık poşetlerde 97 kilogram toz TNT, bir alıcı ve verici ile 15 elektrikli fünye ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler : Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

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